La III Jornada UdA Solidària recaptarà fons per als refugiats al país

La III Jornada UdA Solidària organitzarà un programa d'activitats participatives de caire intern amb l'objectiu de recaptar fons per a les persones refugiades a Andorra.

El programa començarà amb una jornada esportiva, amb la col·laboració de LAUesport, que comptarà amb un torneig de futbol sala i un altre de pàdel, a més d’una classe magistral de zumba a la plaça de la Germandat. Posteriorment, les activitats es traslladaran a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra, on s’ha organitzat un esmorzar i una taula rodona, moderada per Univers Bertrana, amb diferents entitats i especialistes en la temàtica. A la taula rodona hi participaran: Anastasiia Kravets, presidenta de l’Associació d’Ucraïnesos a Andorra; Ramon Tena, director de Dialoga i mediador en resolució de conflictes; Jordi Fernández, director de Creu Roja Andorrana; i Pol de Vilallonga, tècnic del Servei d’atenció a persones refugiades del Ministeri d’Afers socials.