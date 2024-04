detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El vehicle elèctric és el gran “discriminat” del mercat de l’automòbil, tot i els “esforços que s’han fet a nivell de país”. Així ho va assegurar el president de l’Associació d’Importadors d’Andorra, Pere Betriu, que va lamentar que tot i que aquesta tecnologia fa anys que està al mercat no acaba de “quallar en la població”.

Betriu pensa que un dels motius pels quals la gent no compra cotxes elèctrics és perquè “no acaba d’encaixar 100% a Andorra” tot i que va destacar que a dia d’avui “tenim una infraestructura per part de FEDA excel·lent que està sobradament preparada per a tothom que vulgui tenir-ne un”. A més el president de l’AIVA va ressaltar que en ser una tecnologia més cara, encara “arriba a menys gent” perquè la venda de cotxes és “el termòmetre de la situació econòmica del país”. Va puntualitzar que quan les persones passen dificultats financeres a causa de “pujades en els lloguers, que la cistella de la compra sigui més cara o que s’incrementi de l’IPC el primer que se’n resenteix es el mercat automobilístic perquè sense un vehicle es pot viure”.

En aquest punt Betriu va voler aturar-se per lloar la “bona feina” de l’executiu amb el pla e-Engega que vol potenciar la venda de cotxes elèctrics i híbrids oferint ajudes de 6.000 euros per als que en vulguin comprar un. “Crec que aquest any s’ha enfocat millor que l’any passat”, ja que al reduir-se un 25% l’import atorgat a cada comprador, “la subvenció durarà més en el temps i podrà arribar a més gent”, va subratllar.

El president de l’AIVA va explicar que el que més penalitzava el pla e-Engega en altres edicions era que “quan les ajudes sortien ja estaven totes preconcebudes o si no era això, duraven un o dos mesos, per tant, eren molt pocs els beneficiats”. Durant el temps en què els usuaris podien obtenir les subvencions “les vendes augmentaven molt” però en acabar-se, “el que volia comprar un vehicle no es plantejava comprar-ne un d’elèctric perquè el preu era desorbitat”.

Betriu va assegurar que si l’ajut perdura més en el temps, “molta gent podria considerar els cotxes elèctrics com una bona alternativa” i a més va afegir que “es normalitzaran aquests vehicles”.