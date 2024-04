El Govern preveu tots els escenaris per implementar l’acord amb la UE

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les realitats paral·leles de governança de la UE i San Marino no afecten la implementació de l’acord marc del text d’associació pel Principat negociat amb l’òrgan europeu, fet que dota Andorra, així com la UE i San Marino per la seva banda, a marcar la velocitat per a l’entrada en vigor de la nova jurisprudència. Precisament en aquest punt, els camins dels dos petits estats se separen i només els uneix la necessitat de la ratificació d’Europa, com dues arrels del mateix arbre.

En aquest sentit, cada administració té en el seu horitzó més pròxim convocatòries que podrien conduir a una situació de dilació de la ratificació i, en el cas més extrem, la no implementació. Per una banda, els Vint-i-set han cridat a votar els més de 450 milions d’habitants de les fronteres de la Unió en les eleccions al parlament europeu que se celebren entre el 6 i el 9 de juny. Les eleccions, que donen un mandat de cinc anys, podrien canviar el taulell de joc “en cas que el nou parlament volgués apartar un temps la implementació de l’acord, que estaria en el seu dret, a nosaltres no ens afectaria”, va comentar el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba. El cas del petit estat incrustat al nord d’Itàlia és molt similar al de la UE, donat que el desembre d’aquest any també tenen jornades electorals per decidir el nou govern. Un element curiós que mostra la idiosincràsia d’aquesta regió és que, dels 33.863 habitants, 33.033 tenen dret a vot. Només el 2,5% de la població no vota. Per acabar, i com ja és sabut, a principis del 2025 es farà a Andorra el referèndum vinculant sobre l’acord, pel qual s’haurà d’adaptar la proposta al marc legislatiu del Principat. Un altre signe de particularitats entre països perquè San Marino no en fa.

Però si ambdós ratifiquen l’acord, i la UE individualment amb cadascú, els camins dels dos països es trobaran novament en l’anomenat comitè d’associació, un ens que podria modificar l’acord marc i que es compon de comitès mixtos de la unió amb cada país. “Els comitès mixtos tenen com a principi el de la representativitat equitativa amb el consens, és el cor de la màquina”, va comentar Riba, que va afegir que aquests tenen com a objectiu resoldre litigis en l’aplicació de l’acord. Tanmateix, del comitè mixt se’n destrien altres subcomitès, com un sobre els mercats financers, que té eminentment un caràcter propositiu, a més d’un comitè econòmic i social, entre altres.

L’acord concedeix drets de participació als associats en les normes que els afecten, un mecanisme que un estat associat com Liechtenstein ja guarda. En cas de conflicte, la primera instància a recórrer és el comitè mixt, en segon terme el TJUE i, en darrera instància, el tribunal d’arbitratge, que permet modular la sentència del TJUEi, que està format per 15 persones, 5 de cada administració.

PARTICULARITATS

ELECCIONS A EUROPA

Més de 450 milions d’habitants de la Unió tenen dret a vot en les eleccions al parlament europeu que se celebren entre el 6 i el 9 de juny. Les eleccions donen un mandat de cinc anys.

REFERÈNDUM D’ANDORRA

Govern va situar el referèndum sobre en el primer semestre de l’any 2025, una votació que San Marino no contempla.

ELECCIONS A SAN MARINO

El microestat té jornades electorals el desembre d’aquest any. Tenen dret a vot el 97,5% del total de 33.863 habitants.