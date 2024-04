Govern obre un concurs públic pel mobiliari de cuines de centres escolars

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha convocat un concurs públic nacional corresponent al subministrament i la instal·lació de l’utillatge, de l’equipament i del mobiliari de les cuines i menjadors dels centres escolars. Es tractaria de recintes tant de primera com de segona ensenyança i en total serien més d’una vintena de centres. Les ofertes s’hauran de presentar per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic, a través d’un enllaç. La data límit de presentació de les candidatures serà el 31 de maig d’aquest mateix any. A dos quarts de tres de la tarda es tancarà el procediment per poder-s’hi presentar.