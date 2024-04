El gabinet jurídic del Govern va rebre 50 demandes l’any passat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El gabinet jurídic de l’administració general va rebre durant l’any passat 38 demandes de la jurisdicció administrativa i 11 de l’àmbit civil. El recull de l’activitat del departament dedicat a l’assistència legal del Govern s’inclou en la memòria de la secretaria general i fa balanç del resultat dels litigis. En aquest sentit, s’indica que a 31 de desembre de l’any passat de les 38 demandes, 7 van ser favorables a l’administració en primera instància, una va ser desfavorable, una va queda suspesa i les 29 restants seguien en procés a la Batllia. Només una de les 7 demandes guanyades per l’executiu havia seguit la via del recurs d’apel·lació per part del demandant i aquest seguia pendent de resolució a final d’any.

Quant als 11 litigis de la jurisdicció civil, només se n’havien resolt dos en primera instància, un a favor del Govern i l’altre en contra i cap de les dues resolucions judicials van ser recorregudes. La memòria recorda que, en l’àmbit civil, el gabinet jurídic representa l’executiu en processos iniciats per casos de menors en risc. Durant l’any passat, van arribar al departament 7 recursos d’apel·lació d’aquest tipus i un va ser favorable, un altre desfavorable, un tercer no va ser admès a tràmit i la resta estaven pendents de resolució.

La memòria especifica alhora que en l’àmbit penal el Govern va interposar dues denúncies a la fiscalia, una de les quals va ser arxivada en no trobar l’acusació pública indicis de criminalitat. I que durant l’any passat el gabinet jurídic va representar l’Estat en un recurs d’empara interposat al Constitucional que va ser estimat i per tant desfavorable per a l’administració.

El gabinet jurídic també exerceix la representació de l’administració en reclamacions de responsabilitat patrimonial formulades davant el Tribunal Superior –per l’anormal funcionament de la justícia, per exemple–. L’any passat van ser 10 (11 menys que l’any anterior) i se’n han resolt quatre de manera desfavorable per al Govern –en dos dels casos, però, de manera parcial–.

La memòria recorda que l’administració central pot haver rebut més demandes tractades per lletrats que no facin part del gabinet jurídic i que estiguin adscrits als altres ministeris. I puntualitza que més enllà de les demandes noves del 2023 se n’arrossegaven 50 de l’any anterior, de les quals s’han resolt 41 durant el passat exercici i encara restaven a l’espera de la decisió definitiva de la justícia les 9 restants.