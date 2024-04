Ester Molné visita l'edifici CAT 112 de Reus

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una delegació del Ministeri de Justícia i Interior andorrà, encapçalada per la ministra Ester Molné ha visitat avui l’edifici CAT112 de Reus, per conèixer de primera mà el funcionament de l’edifici d’emergències i del servei del telèfon d’emergències 112 de Catalunya.

La ministra Molné ha arribat acompanyada del secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Leon, i del director del Departament de Protecció Civil del Govern d’Andorra, Cristian Pons i han estat rebuts per la directora del CAT112, Irene Fornós, acompanyada pel delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, la directora dels serveis territorials d’Interior a Tarragona, Eli Llombart, i el subdirector del CAT112, Andreu Alfonso.

La ministra ha visitat la sala del Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya CECAT, la sala del 112, i altres espais com la sala de Mossos d’Esquadra. Ha pogut conèixer així com funciona el telèfon únic d’emergències i com s’integra amb els diferents cossos operatius que han de respondre a una emergència.

El CAT112 i els serveis d’emergències d’Andorra mantenen una interlocució habitual i de cooperació pel que fa a les emergències en zones frontereres, ja que anualment, per configuració orogràfica i de cobertura telefònica, hi ha unes poques desenes de casos en que la comunicació d’una emergència es rep a les sales CAT112 de Catalunya tot i passar en territori andorrà.