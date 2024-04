Afers Socials va atendre l'any passat un 10,7% més de menors

detail.info.publicated Neus Tomàs / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) va atendre l'any passat a un total de 339 menors, el que va representar un increment del 10,7% respecte a l'any anterior. El ministeri d'Afers Socials atribueix aquest augment al creixement de la població i a les eines que Govern té per a la prevenció i detenció dels casos, segons ha explicat aquest matí la titular Trini Marín.

El SEAIA té actualment 68 expedients oberts on la tipologia que predomina és la negligència per part dels progenitors, tot i que el 23% casos són per conductes de risc per part dels joves. La franja d'edat dels atesos va ser dels 11 als 15 anys.