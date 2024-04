Els bombers volen que entrin a la normativa els edificis de gran alçària

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La normativa per a l’extinció d’incendis del país data dels anys vuitanta. Per aquest motiu hi ha la voluntat d’actualitzar-la. Els bombers hi estan treballant i volen incloure un reglament específic per als edificis de gran alçària, ja que actualment no existeix una regulació per a edificis amb aquestes dimensions al Principat.

“Era molt avançada a la seva època pel que fa a mitjans contra incendis, però ara toca revisar-ho, tenim el compromís i així ho estem treballant amb altres departaments”, va indicar Jordi Farré, director dels bombers. S’està revisant juntament amb el departament de Seguretat Industrial per tal de tenir un reglament més actual, tot i que el responsable del cos va deixar clar que si hi ha algun aspecte que la normativa no cobreix, s’acaba aplicant la d’altres països. “S’ha d’aplicar la dels països veïns i, en aquest cas, la de protecció contra incendis que sigui més restringida, que la major part de les vegades és la francesa”, va especificar Farré. Un dels aspectes que es vol incloure en el nou text és que es “recullin els edificis de gran alçada, torni a censar els edificis de pública concurrència i reculli tots aquests aspectes que ara potser hem de tirar de reglamentació de països veïns”, va detallar el director.

Precisament, en un dels grans edificis, la Torre del Clot d’Emprivat, els bombers van requerir el comú d’Escaldes i el Govern que es reforcés la seguretat dels mecanismes d’actuació instal·lats per a la protecció d’antiincendis. Un fet que ja ha estat resolt, segons va afirmar Farré. El problema que es va detectar era un dèficit de pressió de l’aigua en els tubs que pugen en vertical per la columna humida, per la qual cosa han d’abastir d’aigua els efectius en les plantes superiors en cas que hi hagi foc. Segons el bomber, aquesta situació va posar de manifest que hi ha d’haver una bona “comunicació entre la unitat de prevenció del cos, el departament de seguretat d’incendis de Govern i els promotors”, va comentar el màxim dirigent dels agents de rescat. “Tot just comencem a tenir edificis de gran alçària i ara agafem un protagonisme des de la unitat de prevenció més important en els projectes i després en el seguiment i instal·lació dels mitjans contra incendis”, va afegir Farré. Ara mateix els bombers vetllen perquè els “mitjans que s’instal·lin contra incendis siguin els que corresponen a la normativa i després ens permetem la llicència d’assessorar o aportar millores si s’escau”, va precisar el màxim exponent del cos. De moment enginyers i promotors els estan escoltant les propostes que els indiquen. “Ens fan cas de les propostes, per tant, en aquest sentit tranquil·litat absoluta, perquè els edificis s’estan construint amb la normativa i la supervisió de la unitat de prevenció”, va mencionar Farré.

L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) considera que la plantilla no ha revisat cap pràctica a les torres i per aquest motiu demanen fer un simulacre per supervisar que tot funcioni bé. Les torres en principi compten amb uns ascensors especials que en cas d’incendi els bombers els poden utilitzar a diferència d’altres. Aquests el fum no hi entra i, en cas que hi hagi una falla elèctrica, continuen funcionant. “S’hauria de fer un simulacre com a mínim a dins de les torres per veure tot això abans”, va dir Joan Torra, president de l’ABA. “Nosaltres normalment pugem per escales, no solem agafem l’ascensor, i volem veure que a l’ascensor no hi entrarà fum, que tot funcionarà i que no salti el corrent”, va assenyalar Torra, que va agregar: “Això ningú ho ha comprovat, només s’ha mirat l’aigua”. També volen fer un simulacre per conèixer més bé tota la distribució dels accessos dels blocs.