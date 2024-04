Creand llança la nova hipoteca mixta

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Creand Crèdit Andorrà amplia el seu ventall de productes de finançament amb el llançament de la hipoteca mixta. Per tal d'adaptar-se a les noves demandes del mercat i amb la voluntat de donar resposta a la necessitat dels clients, l’entitat ofereix una solució que combina les opcions del préstec hipotecari fix i del variable, per a la compra d’una primera residència a Andorra. Amb el nou producte, els clients tindran l’oportunitat d’assegurar un tipus d’interès fix durant un període inicial, seguit de la flexibilitat de disposar d’un tipus d’interès variable durant la resta de la duració del préstec hipotecari.

Així, el banc ofereix un tipus d’interès fix durant els primers cinc anys del 2,5% i un cop passat aquest període, el préstec passarà a un tipus variable d’Euribor 12 mesos + 0,90%, si es compleixen totes les condicions següents: domiciliar la nòmina i contractar productes financers, plans d’estalvi o assegurances.

Aquesta oferta d’hipoteca mixta incorpora també un avantatge sostenible. Si l’immoble té el certificat energètic A/B, els clients es poden estalviar també la comissió d’estudi.

Cristina Terés, directora Banca al Detall de l'entitat, ha explicat que "com a banca compromesa treballem per oferir als clients productes que s’adaptin a les necessitats reals del mercat. Som conscients de la sostinguda pujada de tipus d’interès i volem posar a l’abast dels nostres clients opcions diverses per facilitar el finançament d’un primer habitatge".