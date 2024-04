El Concurs de Cambra Romànica premia Duo Althea

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació Amics del Cambra Romànica va premiar el duet italià de piano i clarinet Duo Althea com a guanyador del VI Concurs Internacional Cambra Romànica, que es va celebrar aquest cap de setmana a l’auditori del Palau de Gel. En la categoria base va guanyar el grup andorrà Melòdic Duo, format per dos joves pianistes i estudiants de l’Institut de música d’Andorra la Vella. El segon premi va recaure en Duo Francome&Serra, procedents també de la capital. Pel que fa a la categoria Piccolo, disputada únicament dissabte, es va lliurar el primer guardó a Duet Marfany, també del país. L’edició va destacar per un gran nombre de grups internacionals.