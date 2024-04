Què comprem aquest Sant Jordi?

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fa temps que ho sentim a dir, les lletres andorranes estan en un moment molt prolífic. I no és una brama, les 18 publicacions que s’han presentat aquest Sant Jordi mostren el bon moment dels escriptors i dels editors del país. Tenim de tot i molt per triar i remenar: clàssics, assaig, novel·la, poesia i altres gèneres més difícils de classificar.

Si fem un cop d’ull a les novetats, veurem que el cèlebre booktuber Jan Arimany, editor de Trotalibros editorial, com ja ens té acostumats, ha rescatat un clàssic, aquest cop, dels anys cinquanta del segle passat, L’habitació d’en Giovanni, de James Baldwin. Una novel·la que explora temes com l’amor i la identitat; de fet, és una història colpidora que ha esdevingut un referent de la literatura LGTBI+. I enguany qui també ens ha sorprès amb la repesca d’un clàssic és l’editorial Medusa amb Volves, de Carme Karr, una de les impulsores del feminisme català de principi del segle passat. Una dona avançada al seu temps. Qui vulgui descobrir la personalitat de Karr trobarà en aquests set relats dones valentes, treballadores i que prenen decisions, històries escrites fa un segle que advoquen per aconseguir la igualtat.

Pel que fa a la novel·la, Ludmilla Lacueva torna amb Vots de sang (Llibres del delicte). Aquest cop el ja conegut comissari Cerni Llop haurà de trobar l’assassí d’un dels candidats a cònsol major de la parròquia d’Ordino. Aquesta vegada, Lacueva ens presenta una Andorra de contrastos i els personatges es veuran immersos en una mena d’arenes movedisses que els farà fluctuar entre el passat i el present. L’Andorra tradicional versus el país que malda per modernitzar-se. I també del mateix gènere i també situant la història en un context andorrà trobarem Les aparences enganyen (Llamps i Trons), de Melània Vinyals. La jove promesa de les lletres andorranes ens relata una història amb una prosa àgil i molt ben travada. En aquest cas, ens parlarà de la història dels Faurat, una família que tal com ens avança el títol, viu de les aparences, però que amaga molts secrets. Per la seva banda, Teresa Colom presenta dues novel·les dins la col·lecció Temps obert, la gran empresa de l’editorial Comanegra de continuar l’obra de Manuel de Pedrolo. A Neu a la porta i a Ull de gat, ull de bou hi trobarem el mateix protagonista, el Daniel Bastida, que viu una vida o altra segons la ploma de Colom. Qui també fa un homenatge a Pedrolo és Albert Villaró, que s’estrena amb una novel·la juvenil, Tercer origen (Estrella polar), ambientada en un petit poble del Pirineu. I Mariona Bessa també hi torna amb el gènere juvenil amb el títol Torno en set dies (Barcanova).

Robert Pastor presenta el poemari A quarts de quinze (Marinada), un compendi de composicions breus, gairebé epigrames, escrites amb un to sarcàstic; Pastor comparteix sentiments i pensaments, tots amb una bona càrrega d’ironia. Cossos estranys (Medusa) d’Eva Arasa ens presenta un compendi de relats que aprofundeixen en temes obscurs de la nostra existència: temors de la infantesa que queden incrustats, malsons, purgatoris i violències de tota mena. Per als que els agrada la literatura que toca el voraviu, els contes d’Arasa no us deixaran indiferents. En la mateixa línia, però amb menys arestes, Albert Ginestà, el tres vegades guanyador del Premi Carles Borromeu, presenta Inconfessables (Llamps i trons), amb cinc relats que parlen de misèries humanes, de secrets, de mentides o de falses veritats que ben segur que tocaran la fibra del lector.

Per altra banda, la Universitat d’Andorra ha presentat Català jurídic, de Maria Cucurull i Josep Salom. Es tracta d’un manual de consulta útil per a juristes i també per a millorar la redacció en l’àmbit administratiu. Roser Porta a Olor de sofre (Editorial Andorra) reconstrueix l’efervescència cultural dels anys setanta a partir d’entrevistes amb Jordi Sasplugas com a cicerone. I Gabriel Fernández, a Amunt i avall, escriu les seves memòries del pas pel món del bàsquet.

Acabem amb l’assaig. Qui diu que és dens? Quim Valera, Josep Marsal i Pol Bartolomé han omplert les sales de gom a gom en les seves respectives presentacions. Anem editors ha publicat L’antic país petit i Com un berenar a Montalarí. I Pol Bartolomé sintetitza els arguments que han portat Andorra a l’acord d’associació amb la UE a Andorra i la ‘qüestió europea’, un dels temes més candents de l’actualitat andorrana.

I en el vessant solidari cal destacar El secret dels AMMIS, una publicació de l’Associació de malalties minoritàries d’Andorra (AMMA) amb diferents objectius, entre els quals visibilitzar aquest tipus de patologies.

N’hi ha per a tots els gustos i colors, ara bé sempre n’hi ha un que despunta, com si fos una cursa de fons, llibreters i editors es freguen les mans per mostrar rànquings. La bona notícia és que en els darrers anys les publicacions quilòmetre zero han superat les vendes dels autors de fora de les nostres fronteres. Fa anys semblava una quimera. Avui, les lletres andorranes s’han fet un lloc prominent a casa nostra i omplen els prestatges més destacats de totes les llibreries del país.