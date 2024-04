Circulava fent ziga-zagues i va donar 2,23 en la taxa d'alcohol

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va arrestar un home de 25 anys que circulava fent ziga-zagues pelcarrer Prat de la Creu amb una taxa de 2,23 grams d'alcohol per litre de sang.

La detenció es va produir durant el cap de setmana, durant el qual també es va detenir un turista de 24 anys a la frontera del riu Runer per positiu en drogues al volant. Aquesta matinada, la policia també ha detingut un jove de 18 anys per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,17.

També durant el cap de setmana, una dona de 27 anys va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver lliurat un document fals al Servei d'Immigració per tal d'obtenir una autorització de residència i treball.