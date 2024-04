El 69% de l'electricitat consumida el 2023 va ser d'origen renovable

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gairebé el 70% de l'electricitat consumida a Andorra el 2023 va provenir de fonts renovables, concretament, el 69,4%, un increment respecte el 67,8% del 2022. El 35,7% de l’electricitat va ser d’origen eòlic, mentre que el 25,5% va ser d’origen hidràulic (tenint en compte tant la producció nacional com la importació), el 7,5% solar (també amb part ja de producció pròpia) i el 0,7% d’energia renovable prové d’altres fonts renovables minoritàries com la solar tèrmica, la biomassa o d’altres, segons dades de FEDA. Aquestes xifres, facilitades per FEDA, se situen per sobre del 50% d'Espanya i del 30% de França.

Pel que fa a les tipologies d’energies no renovables, s’ha consumit un 17% d’origen nuclear, un 6% de gas, 0,4% de carbó i 0,1% de fuel. L’altre 7,2% correspon a valorització i altres fonts d’energia.

La parapública prioritza les energies renovables i la descarbonització com a objectiu per impulsar la Llei de transició energètica i del canvi climàtic. Per assolir-ho, recorda que compta amb producció nacional i amb importació. La central hidroelèctrica de FEDA va produir l'any passat 69.934 MWh, a banda de les minicentrals hidràuliques, el Centre de valorització de residus i la central de cogeneració de Soldeu. La producció fotovoltaica va representar un 11%.