La policia va participar ahir en el Cyber Girls Day, un esdeveniment organitzat per l’associació We Are CyberGirls. La jornada va servir per promoure la ciberseguretat i despertar vocacions tecnològiques entre les noies de 8 a 16 anys. El cos policial va fer una xerrada sobre com cal protegir-se i reaccionar davant d’un ciberdelicte.