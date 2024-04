El puzle de l’amistat

No hi ha res com tenir una afició i compartir-la amb altra gent. O conèixer noves persones que tenen els mateixos gustos. Això és el que es troben bona part dels participants que competeixen en concursos de puzles. Ahir, el pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany va acollir el 5è Concurs de Puzles d’Andorra, on unes 130 persones es van inscriure per competir en alguna de les dues categories, la de parelles o la d’equips de quatre persones.

“A la competició et vas trobant amb gent, vas fent amics, i després l’adrenalina de concursar, però és una afició que sempre he tingut i és per passar una estona i desconnectar”, va explicar Alba Navarro, una resident del país que va concursar en el torneig per parelles. “Fer puzles és realment un plaer i és com una addicció, quan n’acabes un en vols fer un altre”, va descriure Christelle Partini, jugadora que va fer equip amb Navarro.

Molts dels inscrits van venir de fora del Principat. Hi havia gent de Barcelona, de Navarra o de Galícia, entre d’altres. Això és perquè el torneig formava part de l’Associació Espanyola de Puzles (AEPUZZ) i donava punts per al nacional. Però, a més d’això, els organitzadors de l’esdeveniment, els propietaris de la botiga Puzzle Locura d’Escaldes, van explicar que hi ha molta afició als trencaclosques. “És entreteniment, et relaciones amb la gent, que som la majoria amics, i ens veiem de concurs en concurs”, va relatar Jesús Lacasta, vingut des de Pamplona. Lacasta va fer equip amb Laura Aranguren en la modalitat de parelles i van aconseguir el segon lloc a la classificació. “Estem en una associació, hi ha diferents activitats al llarg de tota la Península i a Andorra ens van avisar que n’hi havia una i ens vam animar, vens a fer els puzles i turisme”, va declarar Aranguren, vinguda també de Navarra.

Qui no es va perdre la cita andorrana va ser el campió del món i d’Espanya, Alejandro Clemente, que va ser el vencedor juntament amb la també campiona d’Espanya per parelles Nazareth Peña. El binomi va completar el trencaclosques de 500 peces en un temps de 31 minuts i 20 segons. “Tens l’oportunitat de passar el cap de setmana vivint i coneixent nous jocs i és un temps que també tenim d’estar entre tots, ens coneixem molt de concursos que es fan per tot Espanya i compartim el temps plegats”, va apuntar Clemente. Els 41 binomis que es van inscriure en la competició per parelles havien de completar amb un màxim de dues hores el joc de taula de l’Snoopy. “Hi havia molts colors molt identificatius, hem separat bé aquests colors i després ja ha sigut una mica més fàcil”, va dir Peña sobre l’estratègia que van fer servir al concurs.