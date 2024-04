El pacte amb la UE fa canviar l’acord monetari

L’acord d’associació amb la Unió Europea, si el referèndum té un resultat positiu, obligarà a fer canvis en l’acord monetari entre Andorra i Brussel·les. Segons recorda el Consell de la Unió Europea (UE) en la seva recomanació respecte a la modificació de l’acord monetari, en virtut de l’acord d’associació i el protocol sobre serveis financers, Andorra s’incorporarà progressivament al mercat únic de serveis financers, cosa que significa que Andorra ha de transposar tot el cabal de la Unió i la nova legislació en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i de serveis financers.

El fet és que no és possible integrar l’acord monetari i el conveni monetari a l’acord d’associació, ja que tenen diferents objectius i bases jurídiques. La base jurídica de l’acord monetari i del conveni monetari és l’article 219, apartat 3, del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE). Segons aquesta disposició, el Consell, que només representa els estats membres que han adoptat l’euro, actua per defecte per majoria qualificada sobre la base d’una recomanació de la Comissió i prèvia consulta al Banc Central Europeu. L’acord d’associació es basa en l’article 218 del TFUE, segons el qual, després de l’aprovació del Parlament Europeu, el Consell –en representació de tots els estats membres– adoptarà una decisió per la qual se celebri l’acord.

“Una solució viable i senzilla és modificar l’acord monetari i el conveni monetari”, assenyala el Consell. Mitjançant la modificació proposada, els actes legislatius de caràcter monetari (com els relatius als bitllets i monedes, el frau i la falsificació, la informació estadística al Banc Central Europeu i els actes en virtut de l’article 133 del TFUE) continuarien figurant als annexos de l’acord monetari i del conveni monetari. Tot i això, s’insereix una clàusula en l’acord monetari i el conveni monetari per preveure la inclusió a l’acord d’associació de tots els nous actes jurídics de la Unió Europea en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com de tots els nous actes jurídics de la UE en matèria bancària i financera pertinents per a l’euro, una vegada aquests actes jurídics de la UE siguin aplicables en el marc de l’acord d’associació. Fins que les seccions del protocol sobre serveis financers de l’acord d’associació entrin en vigor per a un estat associat i els actes jurídics de la UE relatius a aquestes seccions siguin aplicables a aquest estat associat, el cabal de la UE pertinent continuaria incloent-se i tenint-se en compte a l’annex de l’acord monetari i del conveni monetari del dit estat associat. Aquest procediment s’aplicaria a cada secció en cas que la seva entrada en vigor sigui progressiva.

Els actes relatius a la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i en matèria bancària i financera enumerats a l’acord d’associació, però que siguin pertinents per a l’euro, estarien clarament assenyalats com a tals, de manera que, quan se n’avaluï la incorporació, es pugui fer alhora a l’efecte de l’acord monetari i del conveni monetari. Això garantirà la racionalització dels plans de treball i evitarà la duplicació d’esforços a les reunions del comitè mixt de l’acord d’associació i de l’acord monetari i del conveni monetari.

MONEDA OFICIAL

El text de la comissió recorda que l’euro és la moneda oficial del Principat d’Andorra. Segons l’acord monetari i el conveni monetari, i a fi de garantir l’ús i la protecció adequats de l’euro, Andorra ha de transposar els actes jurídics de la UE de caràcter monetari.