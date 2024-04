Japó, destinació estrella a l’estiu

detail.info.publicated Zaida Borrell Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les vacances d’estiu són les més esperades de tot l’any. Tant adults com nens volen gaudir del bon temps i dels beneficis que aporten uns dies de descans, tant per a la salut física com mental. A les agències de viatges del país es nota l’auge de feina aquests mesos abans d’encarar l’estiu.

Laura Blazquez, treballadora a Viatges Emocions 3, explica que aquest any les destinacions escollides per aquest estiu són bastant variades, però que el Japó és sens dubte la destinació que més es ven. “Tot i ser una destinació molt cara, la gent hi vol anar”, va recalcar. El Perú, Indonèsia, Egipte, Turquia, Sicília, Roma i Florència també són altres de les opcions que tria la gent. Pel que fa a les dates, va comentar que la gent demana principalment juliol, agost i setembre, i que el juny no és pas un dels mesos més escollits. Els preus han pujat molt, tant pel que fa als hotels com als vols, i “per menys de 1.000-1.500 euros per persona no trobes gran cosa”, va cloure.

Rosa Safont, propietària de Viatges Vilanova comenta que el Japó és un destí que s’ha posat molt de moda, el país està a rebentar amb uns preus altíssims, però la gent segueix anant-hi moltíssim. Tot i això, en aquesta agència “es venen molt bé les destinacions a l’Àfrica, a la gent li agrada l’aventura i vol fer safaris”, normalment a Tanzània, Kènia, Namíbia i Botswana, apunta la propietària. També explica que no és la destinació més adequada per anar a l’estiu, però que té molt bona sortida. A més, tota la part d’Àsia, com Sri Lanka, el Vietnam i Tailàndia, també té molta tirada.

Rocío Blanco, directora de GiraMón Viatges apunta que les destinacions que tria la gent són arreu del món i que “aquest any la gent està demanant les vacances amb molt temps d’antelació”, cosa que abans de la pandèmia no era així. Afegeix que a llarga distància la gent viatja per tot Llatinoamèrica, els Estats Units i Àsia, i a mitjana distància, per tot Europa. Els creuers fluvials i marítims també els està venent moltíssim.

La feina en aquesta agència, i en totes les altres que hem visitat, està en auge durant pràcticament tot l’any i els mesos que menys es treballa són el novembre i el gener; totes les agències de viatges han coincidit en aquestes dades.

La Cristina, cap d’agència de Viatges Relax, exposa que per aquest estiu la gent ja comença a demanar destinacions llunyanes com el Japó, el Carib i els Estats Units. També demanen Àsia, però l’estiu no és una bona època per anar-hi, senyala, ja que és quan hi ha els períodes de pluges, i és millor visitar aquests llocs cap a la tardor. Itàlia i Grècia també són indrets molt demanats. I a Espanya la gent visita sobretot el sud, clou Cristina.