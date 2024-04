El 50% dels alumnes fa religió en el sistema andorrà i espanyol

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La religió és una assignatura d’oferta obligatòria als centres del sistema educatiu andorrà i espanyol i és escollida per aproximadament el 50% dels alumnes. A més, es tracta d’unes classes que en l’actualitat són impartides per seglars que estan ben preparats, que són creatius “i que formen part del claustre amb total normalitat”. Mossèn Pepe Chisvert exposa aquestes dades per fer valdre la importància d’oferir aquesta matèria a les escoles per combatre l’anomenada incultura religiosa i que els alumnes sàpiguen identificar qualsevol obra literària, pictòrica o arquitectònica tenint en compte la seva impregnació religiosa. Així, defensa que en el món educatiu “totes les assignatures han d’educar amb valors” i, en aquest sentit, “la religió forma part d’aquesta educació integral”, més enllà de les creences de cada estudiant.

Precisament, el cap de setmana passat una catorzena de professors de religió del Principat van participar en la XVIII Jornada de mestres i professors de religió de Catalunya i Andorra, una trobada anual que va aplegar a Barcelona més de 250 docents d’aquesta matèria i que, a banda de reforçar la part formativa, també va servir per gaudir d’una jornada de convivència i retrobament.

Tot plegat suposa un reforç per continuar donant valor a les assignatures de religió a l’escola. De fet, Chisvert assegura que “se n’ha fet, i es fa, tanta polèmica entorn de la classe de religió, que alguns pares catòlics poden acabar arrossegant una mena de complex com si els haguessin arribat a fer creure que la presència de la classe de religió a l’escola és una reminiscència de temps passats i una aspiració ben atípica d’una societat democràtica”. A parer de Chisvert, això és ben al contrari, ja que “es tracta d’un dret constitucional”, tot i que una altra cosa és que “els pares tenen dret a escollir l’orientació moral i religiosa de la formació dels seus fills”.

Per a Chisvert, els valors que transmeten les classes de religió són més que evidents. En primer lloc, destaca que són un element indispensable per “comprendre la cultura que hem heretat”. També permet als alumnes aprendre a respectar el medi ambient, ja que “la natura és un lloc privilegiar d’encontre amb la creació” i, com a tal, “ens demana una sensibilització i una actuació acuradament respectuosa”.