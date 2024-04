Testimoni de la desmesura

detail.info.publicated Zaida Borrell Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A Faveles de luxe s’exposa a través de fotografies del Kim Manresa, un fotoperiodista català, la transformació que ha viscut Andorra, que ha arribat a modificar el paisatge en què ens reconeixíem com a comunitat, a causa de la mala gestió de la urbanització desmesurada que ha anat creixent al llarg dels últims anys. Al llibre es poden observar imatges diverses del país.

Les famoses torres es poden apreciar en primera plana a la coberta, un clar exemple de l’enorme canvi que està sofrint el país.

Al fòrum de reflexió hi van participar diferents personalitats del Principat i veus compromeses que apareixen al llibre. Hi havia Rosa Gili, cònsol major d’Escaldes-Engordany, Jordi Cornella, arquitecte i urbanista, Joan Ganyet, arquitecte i polític català, Josep Dallerès, exsíndic general, Claude Benet, historiador, Jordi Ordoñez, professor de matemàtiques i veí d’Ordino, Marc Vila, exraonador del ciutadà, i Rosa Duró. Aquests dos últims han estat els promotors del projecte.

Rosa Gili, cònsol major d’Escaldes-Engordany, va voler participar en aquest llibre per crear la consciència que és una cosa de tots. “No es pot deixar només en mans dels polítics”, va dir. Va explicar que els polítics han d’estar acompanyats per una opinió pública per poder elevar la veu dels ciutadans que els han votat, és important que el poble estigui amb els polítics, que opinin i que reflexionin. “Aquest llibre és una bona oportunitat en aquest sentit i que hi hagi moltes més accions d’aquest tipus”, va afegir. El fet d’haver pogut participar en aquest llibre li ha donat l’oportunitat d’escoltar els seus companys i reflexionar sobre temes que potser abans no s’havia parat a pensar. “Com a cònsol també et legitima per prendre decisions quan saps que estàs elevant el que pensa molta gent”, va cloure.

El títol del llibre, Faveles de luxe, és un oxímoron. Aquí a Andorra no hi havia cap paraula per designar aquest concepte perquè no hi havia extraradis, la gent vivia integrada en un territori sense que hi hagués diferències de barris, però ara ja no és així. Per exemple, les torres d’Escaldes, vistes des de fora, reflecteixen el luxe; però vist des de l’exterior, semblen faveles. A Andorra s’ha inventat una realitat nova, va explicar Rosa Duró.

A la presentació del llibre també hi havia l’Oliver Vergés, editor del llibre. Ens va explicar que Marc Vila i Roser Duró volien tirar endavant un projecte que havia de posar en qüestió l’urbanisme i el paisatge a Andorra i a més havia de ser un element no tant de crítica, sinó d’incentivar la reflexió, que és el que es busca amb aquest volum.