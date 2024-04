Polònia traurà Andorra de la llista de països no cooperants en matèria fiscal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap de Govern va continuar ahir la gira europea que ha realitzat durant aquesta setmana amb el desplaçament a Polònia, un dels dos únics països –juntament amb Grècia, segons va informar l’executiu– que manté Andorra en el llistat propi de països no cooperants en matèria fiscal. El viatge ha donat fruits i el Govern va informar a través d’un comunicat que s’iniciaran els treballs tècnics per tal que el Principat desaparegui de la llista polonesa. Xavier Espot va traslladar al ministre d’Afers Exteriors, Radoslaw Sikorski, la transformació experimentada per Andorra els últims anys, el compromís amb la transparència, l’adopció dels estàndards internacionals d’intercanvi d’informació i la consolidació del marc regulador fiscal i econòmic nacional. I els dos polítics van acordar iniciar la feina perquè Polònia pugui treure Andorra de la seva llista de països no cooperants en l’àmbit fiscal.

El cap de Govern va exposar també a l’interlocutor la negociació duta a terme amb la Comissió Europea per signar un Acord d’associació amb la UE, que ha d’afavorir la participació d’Andorra al mercat interior, esdevenir un instrument per a la diversificació de l’economia i oferir un marc de relació estable amb la UE, segons recollia el comunicat del Govern. El titular d’Exteriors polonès es va interessar pels terminis del treball que s’està duent a terme per finalitzar la redacció del text i pel procés d’informació previ a la consulta ciutadana. Alhora, els mandataris van tractar la col·laboració bilateral en matèria econòmica i financera. Espot va exposar a Sikorski la importància per Andorra de signar convenis de no doble imposició (CDI) i així afavorir els intercanvis econòmics amb els països de la UE. El cap de Govern va detallar al ministre que, amb el que s’ha signat aquesta setmana a Lituània, ja són 17 els CDI signats, mentre que se n’han rubricat 4 més i s’han iniciat les negociacions amb altres països de la UE.