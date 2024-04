La policia deté un no resident que buscava per una agressió

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va detenir dilluns a Escaldes un no resident de 44 anys a qui buscava des de l’any passat amb una ordre de detenció per un presumpte delicte contra la integritat física i moral. L’home, que residia fora del país, va ser detingut en tornar al Principat, segons fonts policials. És una de les detencions realitzades pel cos d’ordre aquesta setmana i de les quals va informar ahir. Els cos d’ordre també va comunicar l’arrest de dues persones per un delicte de contraban i fruit d’un control conjunt amb agents de la duana. Els fets van ocórrer dimarts al vespre al Pas de la Casa, quan els agents van interceptar un home i una dona de 30 i 39 anys respectivament, que guardaven a l’interior d’un turisme estacionat a la via pública 1.960 paquets de tabac i 300 grams de tabac de picadura. Durant la setmana la policia també ha arrestat un turista de 19 anys amb un ordre d’expulsió administrativa vigent, un conductor de 53 anys per positiu d’alcoholèmia i un home i una dona de 28 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic després de lliurar al Servei d’Immigració un document fals per tal d’obtenir una autorització de residència i treball.