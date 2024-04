L’aeroport de la Seu treballa per poder carregar combustible

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una de les qüestions que es van abordar durant la reunió de la taula estratègica de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell va ser la possibilitat de dotar l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell de la instal·lació que possibiliti la càrrega de combustible. Ho va explicar ahir el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, que va detallar que per part andorrana es va trametre als representants de la Generalitat “el nostre interès a obrir noves rutes de llarga distància que requereixen càrregues de combustible en el mateix aeroport, i ells ens van informar que també estan treballant en aquest sentit”. No hi ha terminis, però Forné va insistir que la instal·lació “també milloraria la logística de la càrrega de combustible per a destinacions de proximitat”. A principis de gener, una aeronau que feia la ruta de Mallorca es va haver de desviar a Alguaire perquè no tenia prou combustible i a la Seu no en podia carregar.

Respecte al projecte de connexió ferroviària, el Govern ha facilitat dades a la Generalitat sobre l’entrada de vehicles al país per adjuntar als estudis de viabilitat. “Mai s’havia arribat tan lluny amb estudis impulsats per la Generalitat que parlen de connexions ferroviàries amb Andorra”, va manifestar Forné, tot i admetre que “no és un tema immediat i, evidentment, no serà una cosa senzilla”.

Forné es va referir als projectes durant la presentació de les Jornades infantils de mobilitat sostenible i seguretat ciclista que se celebraran amb la col·laboració dels comuns a Encamp (4 de maig), Andorra la Vella (1 de juny), Sant Julià (9 de juny) i la Massana (22 de setembre). “No volem fer una festa de cada comú, sinó fer un projecte de país”, va afirmar el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González. L’objectiu de la jornada és promoure l’ús de la bicicleta amb seguretat i el desplaçament sostenible. La informació de l’activitat es pot consultar a www.mobilitat.ad/apren-a-rodar.