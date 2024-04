Denúncia dels psicòlegs al filòsof David Murias

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Col·legi de Psicòlegs denunciarà al Govern el filòsof David Murias per intrusisme laboral. La decisió es desencadena arran d’un vídeo publicat fa unes setmanes a les xarxes socials del filòsof, en el qual explicava que a la consulta tracta pacients que tenen “problemes greus, depressions i intents de suïcidi”.

Àlex López, Vocal de Copsia

Aquestes paraules van alarmar de nou el col·legi perquè “demostren”, segons el vocal de Copsia, Àlex López, “proves evidents que treballa amb el patiment de les persones i toca temes de salut mental que poden afectar negativament els pacients”.

El neguit dels psicòlegs ve de lluny. A causa de les declaracions del youtuber resident Torete en què deia que recorria als serveis del filòsof per buscar creixement personal, Copsia va fer un comunicat públic en el qual alertava de la perillositat de les pràctiques indegudes en l’àmbit de la salut mental que efectuava Murias. És per això que el filòsof va fer el vídeo publicat a l’Instagram que ara ha alarmat més als psicòlegs.

El vocal de Copsia, Àlex López va afirmar que en la publicació es mostren “proves evidents que treballa amb el patiment de les persones i toca temes de salut mental que poden afectar negativament els pacients”. Tot i que l’acusat d’intrusisme destaca que “no he fet res malament, jo practico eines filosòfiques i d’altres disciplines”.

Per determinar l’abast de les accions del filòsof, el col·legi entrarà una denúncia en “les pròximes setmanes” a l’administració perquè sigui el departament de lluita contra l’intrusisme del ministeri de Comerç el que “avaluï el cas i prengui les accions necessàries”, ja que, tal com assegura López, “nosaltres només alertem que hi ha indicis clars d’intrusisme”.

En el vídeo, Murias va posar sobre la taula que no és la primera vegada que s’enfronta a Copsia. Fa una dècada, els psicòlegs van interposar-li una denúncia alertant de mala praxi, però no va prosperar i es va desestimar en considerar que el filòsof no exercia cap activitat que pogués ser intrusiva per al col·lectiu. “Em van demanar tota la documentació, la vaig presentar i es va arxivar” va afirmar.

Òscar Fernández, en declaracions anteriors al Diari, va dir que aquest cas va sortir a la llum com a “excusa” perquè hi estava implicat un youtuber, ja que es té constància d’altres professionals que duen a terme pràctiques relacionades amb la psicologia sense la “capacitació ni la formació adequada”.

Per això es va obrir una bústia electrònica perquè els ciutadans poguessin dipositar denúncies d’intrusisme professional, però després de tres setmanes no se n’ha rebut cap. López va lamentar que “en tenim moltes d’informals, però cap de formal” i va afegir que un dels motius podria ser “que la gent no es vol mullar”.