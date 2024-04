Concòrdia discrepa de les dates per a la comissió sobre les pensions de la CASS

Concòrdia va lamentar ahir en un comunicat “la manca de consens per poder programar més aviat les pròximes compareixences” de la comissió que estudia el pagament irregular de les pensions d’invalidesa del Grup 1 per part de la CASS, que finalment s’han previst per als dies 8 i 15 de maig.

El grup de l’oposició qüestiona aquestes dates, “tenint en compte la importància de les qüestions que s’estan tractant i que la voluntat expressada inicialment per tots els grups parlamentaris és esclarir què ha passat”.

Concòrdia recorda que les irregularitats van ser traslladades a la Fiscalia el dia 5 de març, i que en funció de la decisió la Batllia podrà actuar, “amb la conseqüència molt probable que la comissió d’enquesta pugui acabar-se suspenent”. Això significaria que les compareixences programades ja no es durien a terme.