La circulació entre l’Aldosa i Anyós estarà quinze dies alterada

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El trànsit a la carretera CS 310 entre Anyós i l’Aldosa disposarà de pas alternatiu durant una temporada. L’esllavissada, que es va produir durant la matinada de dijous a divendres, ha obligat al comú de la Massana a prendre mesures per la seguretat dels veïns i per l’estat de l’asfalt. Tot i que no se sap amb exactitud el termini de les obres per reparar el desperfecte, la corporació calcula que podria ser entre dues i tres setmanes. El comú va informar ahir que s’ha instal·lat un semàfor que permetrà regular la circulació de vehicles per només un dels dos carrils. A més d’això, hi haurà talls alguns dies, just a la calçada que dona accés cap a les urbanitzacions del Bosquet i el Cortalet. El tancament de la circulació s’efectuarà del 24 d’abril al 3 de maig, entre dos quarts de deu del matí fins a les set del vespre i el dissabte 27 d’abril serà de nou del matí a dues de la tarda. L’ensorrament no va causar cap dany humà ni tampoc material a cap automòbil, segons va comunicar la corporació.

El despreniment que va provocar el tall de la carretera CS 310.Fernando Galindo

Els bombers van rebre l’avís del despreniment cap a quarts de cinc de la matinada. Es va originar a la calçada que s’enfila cap a les dues urbanitzacions. Una part de la penya, és a dir, la roca de natura pedregosa, per on hi havia construïda la via a sobre, va cedir i tot de roques i sorra van caure a la carretera que connecta Anyós amb l’Aldosa. Quan en va tenir coneixement, el comú va reaccionar de seguida i va enviar operaris i enginyers a inspeccionar l’estat del tram afectat. Els primers treballs van consistir a retirar el material i la runa caiguda i després es va procedir a sanar l’afectació per estabilitzar-lo. Per aquest motiu, la carretera va romandre tallada fins ahir el vespre, atès que diferents treballadors hi van estar fent les tasques pertinents amb diversa maquinària. Un cop va quedar més o menys neta, a través d’una màquina es va intentar fer caure una zona que havia quedat inestable. El vespre es va poder aixecar el tall.

El despreniment ha afectat un tros del carril de baixada de les urbanitzacions, pel qual el trànsit es fa passar per una única direcció, el de pujada. Si no hi ha cap canvi, això durarà fins al dimecres de la setmana que ve, dia pel qual es tallarà el pas de vehicles i els veïns hauran de desplaçar-se a peu per arribar fins a les seves llars. En aquest moment serà quan es procedirà a executar el micropilotatge, es col·locaran diferents tubs a les roques per reforçar l’estructura i contenir-la. Més endavant caldrà arreglar l’asfalt. Davant d’aquesta situació, l’ens comunal facilitarà un aparcament en un prat proper perquè els afectats hi puguin deixar els turismes.

Ahir el matí alguns dels veïns de la zona van comentar que no van sentir res durant la nit. “No, no he sentit cap cop”, va explicar un jove conductor que baixava de la urbanització. “Una veïna m’ha comentat que s’havia d’haver produït després de la una perquè va venir d’un sopar cap a quarts d’una i en aquell moment va veure que estava bé”, va comentar una dona resident de la zona. “No he sentit res aquesta nit, m’ha sorprès quan ho he vist”, va indicar un veí en llengua anglesa. “Ens preocupa per si no podem baixar amb els cotxes”, va comentar la dona. En aquesta línia també s’hi va referir un altre home, pel qual va dir que pot ser “un problema per si la carretera ha d’estar tallada durant molt de temps”.

El departament de Mobilitat del Govern va explicar que ahir el matí es van generar algunes retencions a conseqüència del tall. No van ser cues quilomètriques, però sí que hi va haver circulació lenta en sentit sud entre l’entrada de la Massana i la sortida d’Ordino. Cap a les deu, la circulació ja va començar a ser més fluida, segons va detallar el personal de Mobilitat en aquest mitjà de comunicació. Tot i ser una carretera secundària, es tracta d’un traçat força transitat perquè molts conductors la fan servir com a alternativa per estalviar-se les cues que s’originen per travessar la parròquia de la Massana.

ELS FETS:

ESLLAVISSADA

La matinada de dijous a divendres un tram de la carretera que condueix a dues urbanitzacions s’esfondra. La previsió és que s’arregli entre dues i tres setmanes.

PRIMERS TREBALLS

Operaris es desplacen en el lloc dels fets, retiren la runa i estabilitzen el terreny del tram afectat. S’estableix pas alternatiu a través d’un semàfor.

TALLS A LA CALÇADA

Per reparar el desperfecte s’haurà de tallar l’accés cap a les urbanitzacions del Bosquet i el Cortalet del 24 d’abril fins al 3 de maig.