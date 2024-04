El campió del món de puzle guanya el concurs andorrà

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El campió del món, Alejandro Clemente, juntament amb Nazareth Peña, han estat els guanyadors del 5è Concurs de Puzle d'Andorra en la categoria de parelles. El binomi ha aconseguit completar el trencaclosques de l'Snoopy, de 500 peces, en un temps de 31 minuts i 20 segons.

Un total de 82 persones, agrupades en 41 binomis, han participat aquest matí en la competició. Es tracta de la xifra de participació més alta registrada fins ara en aquest torneig. Les parelles tenien fins a dues hores per finalitzar el joc.

A la tarda es disputarà la competició per equips, formats per quatre persones, en el qual s'efectua per primera vegada en el concurs. En aquest cas, hauran de realitzar un puzle de 1.000 peces amb un màxim de temps de tres hores. Hi haurà una dotzena d'equips en aquesta disciplina.