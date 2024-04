El campió del món de puzle competirà en un concurs del país

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Podrien completar un puzle de 500 peces amb menys de dues hores? Això és el que hauran d’intentar els participants del 5è Concurs de Puzles d’Andorra, que se celebra avui en el Pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany. A partir de les deu del matí començarà la modalitat per parelles, en què al voltant d’una quarantena de binomis hauran de realitzar un puzle de 500 peces amb el menor temps possible. A la tarda serà el torn dels equips de quatre persones, pel qual al voltant d’una quinzena de conjunts hauran d’executar el trencaclosques de 1.000 peces en tres hores. Els participants de cada categoria tindran tots el mateix model.

“És tot el cap de setmana i és tot el que envolta: marxes un cap de setmana i es fa pinya entre els concursants, perquè sempre et trobes els mateixos”, va manifestar Meritxell Quintana, organitzadora del concurs i propietària de la botiga Puzzle Locura, que va afegir: “És un entreteniment, molta gent ve a passar-s’ho bé”. La majoria dels concursants venen de fora, però, tot i això, és un esdeveniment social, ja que per exemple ahir alguns dels competidors van estar plegats al Roc del Quer i avui dinaran plegats. Qui no es perdrà el torneig és el campió del món Alejandro Clemente, els organitzadors van confirmar-ne la presència. Clemente va aconseguir en 38 minuts finalitzar un trencaclosques de 500 peces en el campionat mundial. A més del certamen, des de Puzzle Locura tenen preparades altres activitats. Per exemple, donaran una bossa a cada jugador i a dins hi haurà una peça d’un puzle de Mario Bros que hauran de firmar i després col·locar a lloc, juntament amb la de les altres persones.