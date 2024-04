El Consell General dona suport a la regulació de la intel·ligència artificial

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) ha aprovat per unanimitat el primer tractat internacional sobre intel·ligència artificial (IA) amb l'objectiu de regular l'eina "per mitigar els riscos que suposa fer-ne un mal ús per a la democràcia, els drets humans i l’estat de dret". El Consell General hi ha format part amb la participació de la cap de la delegació, Berna Coma, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, i el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé. La delegació andorrana ha intervingut en el debat previ a la ratificació del conveni, tot destacant la necessitat de regular aquesta tecnologia i definir els seus "horitzons ètics i polítics", segons ha comunicat el Consell General.

L'APCE ha aprovat, amb el vot a favor de la delegació andorrana, de disposar d’un mecanisme internacional per reparar els danys soferts per Ucraïna arran dels atacs de la Federació Russa. S'ha posat sobre la taula la proposta de crear un fons fiduciari internacional i establir un mecanisme de compensació una vegada es determinin els danys causats pel conflicte.

De forma paral·lela, la delegació andorrana ha donat suport a la demanda de Kosovo per esdevenir membre del Consell d’Europa, així com ha condemnat certs atacs a la llibertat d'expressió i de reunió de persones LGBTI.