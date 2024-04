Troben inconscient un turista després de destrossar part del mobiliari d'un hotel

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un turista de 40 anys ha estat traslladat a l'UCI de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell després de provocar destrosses a bona part del mobiliari de l'hotel on s'allotjava i de que l'home quedés inconscient. Els fets han ocorregut cap a les 9 del matí, quan treballadors de l'establiment, situat pel barri antic de la capital, han donat l'avís a les autoritats d'un client agressiu. Segons fonts policials, l'home estava fent malbé alguns mobles de l'habitació. En intentar intervenir per part de la policia, l'home presentava resistència i negava obrir la porta. Finalment, ha entrat per la força on se l'ha trobat al terra sense consciència. Després de practicar-li una reanimació, el servei del SUM ha traslladat la víctima al centre mèdic, on està intubat i romandrà sota vigilància en les pròximes hores. La policia no descarta que es pugui tractar d'un brot o problema mèdic.