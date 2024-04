Tall a la carretera d'Anyós per una esllavissada

La carretera secundària 310 entre Anyós i l'Aldosa resta tallada des de la matinada per una esllavissada en un tram de la via que no ha provocat danys personals. El trànsit s'ha desviat pel centre de la Massana i les cues han col·lapsat el centre de la població en els dos sentits amb retencions des d'Ordino que han arribat a Sornàs i dels vehicles que baixaven d'Arinsal des de primera hora de la matí. Els problemes per circular es mantenen des de dos quarts de deu en sentit sud per baixar per la General 3 des de la sortida del poble d'Ordino, segons han indicat des de Mobilitat.

El despreniment afecta una part de la carretera que va a la urbanització del Bosquet i ja es treballa al punt de l'esllavissada per assegurar la via, segons informa el comú de la Massana.

Treballs en la zona de l'esllavissada entre l'Aldosa i Anyós aquest matíComú de la Massana

Els bombers han estat avisats a les 4.15 de la matinada pel servei de circulació de la parròquia. El cos de salvament ha desplaçat fins al llocs dels fets una dotació del parc de la Massana i el cap de guàrdia que han fet l'avaluació de l'incident i han ajudat a il·luminar la zona. El cap de guàrdia ha explicat que el tram afectat és d'uns 10 metres i no hi ha cap afectació per a edificis i els bombers s'han retirat de la zona després de l'arribada dels agents de policia i d'assessorar al cònsol menor massanenc, Roger Fité, que es trobava al lloc dels fets.