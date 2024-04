Saida El-Boudouhi és la tercera candidata a jutge a Estrasburg

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La professora de dret públic Saida El-Boudouhi és la tercera candidata a ocupar el càrrec de jutge representant d’Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. El-Boudouhi completa la terna de candidats a substituir el jutge actual, Pere Pastor, amb la magistrada del Tribunal de Corts Canòlic Mingorance i el batlle David Moynat. La preferència de l’executiu és que Mingorance, que és penalista, sigui l’escollida per ocupar la plaça de Pastor, que acaba el seu mandat a Estrasburg a l’octubre.

La comissió andorrana de selecció, formada per experts de l’àmbit judicial, examinarà les candidatures la setmana vinent i la previsió és que el pròxim consell de ministres les pugui validar. L’Assemblea Parlamentària, previ procés d’entrevistes dels candidats i recomanació del millor perfil per part de la Comissió per a l’elecció dels jutges, votarà el millor candidat al juny.