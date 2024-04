El raonador creu que els assegurats de la CASS no comprenen les resolucions

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La CASS, l’habitatge i les disfuncions amb l’administració general són els principals motius de consulta al raonador del ciutadà. Xavier Cañada va explicar ahir que la majoria de consultes referents a la CASS són perquè no s’entenen les resolucions i això fa que “es vulneri un dret, perquè si la gent no les comprèn i no les sap interpretar, no es pot defensar”.

Les qüestions en matèria d’habitatge, segons va manifestar el raonador, han disminuït, però “no en saben el motiu”. Podria ser “degut a l’efecte de les mesures del Govern, com són les pròrrogues fins al 2027”, o bé per la decisió de redirigir les consultes sobre l’habitatge “als òrgans competents del Govern”, com l’Institut Nacional de l’Habitatge, el departament d’Habitatge del Govern o el departament de Comerç. Cañada va argumentar que en desviar-les no volen deixar de banda l’afer, sinó que és “una manera d’aprofitar bé els recursos públics perquè hi ha institucions que es dediquen a això”. A més, l’oficina del Raonador podrà prioritzar altres assumptes “que vulnerin drets o facin discriminació per raça, religió o gènere”. La decisió va ser presa després que Cañada parlés amb l’encara director de l’Institut Nacional de l’Habitatge, Josep Maria Pla, i “li semblés adient”.

Ahir, durant l’acte de presentació de les accions que durà a terme durant el mandat, el raonador va assenyalar que els pilars en els quals es treballarà seran apropar la institució a la ciutadania, vetllar pels drets dels infants, sobretot pels que estan sota la tutela de l’Estat, i finalment fer un seguiment de les persones amb discapacitat.

Amb la intenció d’apropar la figura del raonador al poble, un cop al mes es desplaçarà a les parròquies “per atendre allà els ciutadans” i així fer més accessible la institució per “als qui no poden anar fins a la nostra oficina”. A més, s’ha habilitat un telèfon gratuït, s’han reactivat les xarxes socials i s’ha ampliat l’horari d’atenció al públic.

En relació amb els infants, ja s’ha visitat el CREI i la Gavernera i, de cara al mes que ve, s’ha organitzat un seminari sobre els abusos sexuals a menors. També es farà un seguiment “curós” del pla nacional de la infància i l’adolescència i, finalment, s’intentarà acostar la figura del raonador als joves a través de TikTok.

La visita al CREI va servir per informar el ministeri d’Afers Socials de “petites disfuncions”, com ara que els armaris dels medicaments estiguin “reforçats i tancats” o que les persones que subministrin medicació als infants siguin “professionals sanitaris”.