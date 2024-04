Polònia treurà Andorra dels països no cooperants a nivell fiscal

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha desplaçat a Polònia aquest divendres per reunir-se amb el ministre d’Afers Exteriors, Radoslaw Sikorski, per tractar la cooperació bilateral i exposar el contingut de la negociació per a l’Acord d’associació amb la UE, segons ha comunicat Govern. Com a resultat de la trobada, el ministre polonès i Espot han acordat iniciar els treballs tècnics perquè Polònia pugui treure Andorra de la seva llista de països no cooperants a nivell fiscal. Actualment, Andorra només figura en les llistes de Polònia i de Grècia. El cap de Govern ha explicat al ministre que, amb el signat aquesta setmana a Lituània, ja són 17 els CDI signats, mentre que se n’han rubricat 4 més i s’han iniciat les negociacions amb altres països de la UE.

Xavier Espot ha explicat al ministre polonès la negociació duta a terme amb la Comissió Europea per signar un Acord d’associació, que ha d’afavorir la participació d’Andorra al mercat interior, esdevenir un instrument per a la diversificació de l’economia i oferir un marc de relació estable amb la UE. El comunicat apunta que el ministre Sikorski ha mostrat interès pels terminis del treball que s'està duent a terme per finalitzar la redacció del text i també pel procés d’informació previ a la consulta ciutadana.

A la tarda, el cap de Govern, ha ofert una conferència als estudiants del campus de Natolín del Collège d’Europe sota el títol “Andorra: reptes globals, oportunitats locals”, inclosa en els actes de la Jornada Cultural Andorrana que se celebra en aquest prestigiós centre educatiu.