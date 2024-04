Lladós destaca l’aposta per l’emissió de deute a través de bons verds

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre de Finances del Govern, Ramon Lladós, va intervenir ahir en l’onzena reunió de la Coalició de Ministres de Finances per a l’Acció Climàtica, que es va celebrar a la seu del Banc Mundial de Washington (els Estats Units d’Amèrica). Lladós va destacar durant el seu parlament l’aposta de l’executiu per l’emissió internacional de deute a través de bons verds. En aquest sentit, el titular de la carpeta de Finances va remarcar que “el 85% del nostre deute està classificat com a sostenible i verd, la qual cosa demostra el compromís d’Andorra amb el desenvolupament de les finances sostenibles tant a escala nacional com global”. El ministre va exposar el seguit d’inversions en matèria de sostenibilitat que ha anat efectuant el Govern en la lluita contra el canvi climàtic, com, per exemple, l’aposta per la mobilitat sostenible i la inversió en energies verdes.

D’altra banda, la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noëlia Souque, va formar part d’una taula rodona organitzada pels serveis de la Casa Blanca sobre bona governança en sostenibilitat.