Les places per accedir a la quota general cauen un 60% respecte a l’any passat

L’anunci de l’obertura de noves places d’accés al règim de residència i treball ha quallat bé entre la patronal, tot i l’ostensible caiguda en comparació a l’any anterior, la qual voreja el 60%. El 2023 es van obrir 2.100 places amb un màxim d’un 30% més, arribant a prop de les 2.900. Aquest any, en canvi, la xifra se situa en les 900 fins a un màxim de 1.200. Malgrat això, la CEA veu amb bons ulls la mesura anunciada per la ministra Marsol en la reunió del consell econòmic i social d’ahir.

El motiu darrere aquesta decisió pivota sobre dos eixos. En primer lloc, a causa de la quantitat de places que no es van exhaurir l’exercici anterior, que oscil·laven entre les 600 i les 700, un 30% de les obertes. En segon terme, i continuant amb la política de controlar el creixement demogràfic i fer-lo més sostenible, la ministra Marsol va indicar que “la idea és anar-la reduint, hem d’ajudar les empreses a tenir treballadors sense que això signifiqui un augment de la població”. Per a Marsol, aquesta xifra s’ajusta a “les necessitats del país” per tal que la mà d’obra sigui “qualificada” i millorar “la qualitat i el servei”, la qual donaria una imatge de quina hauria de ser la posició dels treballadors en aquest país. “És important que tinguin un nivell de vida i uns salaris correctes”, va dir Marsol, que va avançar que als treballadors d’aquesta quota se’ls apugen els salaris un 4,6% d’acord amb l’IPC. La titular de Treball va expressar que era “una bona notícia perquè les empreses podran continuar contractant”, però va llançar una missiva als empresaris perquè “fidelitzin” la plantilla i no haver de recórrer a les obertures de quotes per atendre les necessitats laborals.

NORMES DIFERENTS

En aquesta quota es poden inscriure tant europeus com extracomunitaris, però les demandes són més restrictives per als darrers. Aquells que tenen més facilitats són els espanyols, els francesos i els portuguesos, ja que, a conseqüència dels convenis bilaterals amb els dits països, únicament amb el contracte laboral ja entrarien al règim laboral. Entre els europeus els requisits es fixen en la presentació de la titulació relacionada amb el sector en què es reballarà o l’experiència d’un any. Pel que fa als extracomunitaris, i tal com va explicar fa un mes l’executiu, les regles de joc canviaven i, a partir d’ara, es demana quatre anys d’experiència laboral en el sector en què es treballarà o, com els europeus, la titulació d’ensenyament superior necessària per al lloc de feina a què es destina.

ELS NO INSCRITS NO OPTEN

Els temporers que no van arribar a la regularització de 390 places de la passada quota d’hivern “difícilment” podran accedir a la quota general. “El sector ens ha dit que els treballadors són entre 55 i 75”, va dir el president de la CEA, Gerard Cadena, que va sol·licitar a Marsol que aquests es poguessin acollir a aquesta nova obertura. Tanmateix, Marsol va reconèixer que és “una demanda difícil”, però que en la pròxima reunió del consell de ministres donaran una resposta previ contacte amb el departament d’Immigració.

EL SALARI MITJÀ DE FEBRER VA SUPERAR ELS 2.500 EUROS El salari mitjà avançat al mes de febrer va situar-se en els 2.507,81 euros, mentre que el salari medià va enfilar-se fins als 1.997,23 euros. Aquestes dades, fetes públiques ahir pel departament d’Estadística, suposen unes variacions positives del 6% i del 6,7% respectivament en relació amb el mes de febrer avançat del 2023.



El total de persones assalariades representa el 45% de la població total al país, la xifra de les quals va situar-se en les 46.844. Aquesta dada representa una variació positiva del 2,7% respecte del mateix mes de l’any anterior. En aquest sentit, la massa salarial va arribar fins als 117,48 milions d’euros, un 8,9% més en relació amb el termini anterior.



Per altra banda, a les dades semidefinitives de gener es pot veure com el salari mitjà total declarat a la CASS va ser de 2.455,38 euros, un 5,9% més alt que en el mateix període anterior, mentre que el medià va quedar en els 1.984,9 euros.