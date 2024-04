L’aeroport d’Andorra-la Seu creix

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més aeroport i més tren per arribar al Principat. Aquesta és la conclusió de la trobada entre els membres de la taula estratègica de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, de la qual el secretari d’Estat de Mobilitat, David Forné, en forma part.

La delegació catalana va presentar les millores d’infraestructures que l’aeroport tindrà, el qual creixerà ostensiblement amb nou hangars més, situats als terrenys ubicats a la zona nord de la infraestructura, on també s’ha planificat un edifici d’oficines de 600 metre quadrats. D’aquests nou hangars, tres són de grans dimensions, d’uns 1.200 metres quadrats, i sis de dimensions mitjanes, d’uns 600 metres quadrats, per a empreses i aviació en general. Actualment, l’enclavament disposa de 14 hangars, que són utilitzats per empreses d’aviació corporativa com ara Andorra Aviation Group i la línia que opera Air Nostrum de vols entre Madrid i Andorra. L’aeroport va comptabilitzar durant el primer trimestre de 2024 un total de 5.546 passatgers, que són més del doble de passatgers que els registrats durant el mateix període de l’any anterior.

A la trobada, que dona continuïtat a la reunió que les dues administracions van mantenir a Barcelona l’octubre de l’any passat, la comitiva catalana va avançar que el projecte de connectar en tren Alp i Andorra, amb pas previ per la Seu d’Urgell, es troba encara en fase de redacció i que en els propers mesos es podrà presentar. Tal com va avançar el Diari ahir, la línia consistiria en 57 quilòmetres ferroviaris, que connectarien Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra en una nova connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu. Des de la part catalana, es va fer saber a Forné que aquest projecte s’emmarca dins la voluntat de dotar de més xarxa ferroviària la comunitat autònoma, que té un doble objectiu. Per una banda, millorar substancialment la mobilitat del centre del territori català i, per l’altra, unir dos motors econòmics i empresarials com són la capital catalana i Andorra. A més, la connexió entre la Seu d’Urgell i Andorra permetria rebaixar el trànsit a la zona fronterera.

Pel que fa a les propostes de mobilitat andorranes, Forné va explicar les novetats que ha impulsat el Govern per millorar la connexió entre Andorra i la Seu d’Urgell a través del transport públic via autobús. Quant a la mobilitat interna, Forné va destacar el projecte per desenvolupar un pla sectorial que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà segregat.