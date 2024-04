La Generalitat estudia incloure vols de llarga distància des de la Seu

El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha comentat aquest divendres en el marc de la presentació de les jornades infantils de mobilitat sostenible que durant la reunió celebrada aquest dijous entre els membres de la taula estratègica de l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell, la Generalitat es va mostrar oberta a trobar una solució per permetre que l'aeroport tingui les condicions necessàries per acollir vols de llarg recorregut.

"Els hi vam transmetre el nostre interès a obrir noves rutes de llarga distància que requereixen càrregues de combustible en el mateix aeroport, i ells ens van informar que també estan treballant en aquest sentit" ha assenyalat Forné, qui també ha destacat que, de moment, encara no s'ha parlat de terminis. "Aquest sistema no només serviria per connectar amb destinacions més llunyanes, sinó que també milloraria la logística de la càrrega de combustible per a destinacions de proximitat" ha afegit el secretari d'Estat.

Respecte a la connexió entre Andorra i Catalunya a través de la xarxa ferroviària, Forné ha declarat que es troba en fase d'estudi i que des de la Generalitat els han demanat dades de mobilitat per fer elaborar un informe de viabilitat "mai s'havia arribat tant lluny en estudis impulsats des de la Generalitat", ha afirmat Forné que també ha detallat que el que es voldria és connectar la vall de la Cerdanya i l'Alt Urgell "i tindria tot el sentit del món arribar fins a Andorra", ha conclós.