La Fiscalia vol 15 mesos condicionals per un xoc mortal

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un home s’enfronta a una pena de presó condicional de quinze mesos per un delicte d’homicidi per imprudència greu al volant. La Fiscalia l’acusa de ser el responsable de la mort del copilot amb qui viatjava en patir un accident de trànsit a Sant Julià de Lòria el 2015. En principi semblava un accident lleu perquè tots els implicats van poder sortir de l’interior dels automòbils sense assistència dels bombers, però al cap d’uns dies el copilot del vehicle va acabar morint a un hospital de Barcelona. La defensa demana una pena més baixa, de sis mesos condicionals.

Els fets van passar el 3 de novembre a la carretera de la Rabassa. Els dos treballadors tornaven de fer unes tasques laborals en un hotel de la zona i baixaven en direcció a Sant Julià de Lòria quan, en un revolt, el conductor d’un Renault Clio i el seu acompanyant van xocar amb un camió que circulava per l’altre carril. El sinistre va provocar que el camió acabés a sobre d’un petit mur, però els tres ocupants dels turismes implicats van poder sortir pel seu propi peu de dins. Un cop va arribar la policia es van trobar les persones en bon estat de salut, més enllà de presentar alguns cops a causa del xoc, tal com van declarar ahir els agents durant la vista oral. “No pensàvem que seria un accident mortal”, va asseverar un dels dos policies que van ser cridats. Els membres del cos policial també van explicar que se’ls van trobar fumant un cop van arribar en el lloc dels fets i que els afectats es queixaven d’alguns cops.

El processat no es va presentar ahir al judici al Tribunal de Corts. A l’informe policial realitzat després de l’accident consta que, quan van baixar del cotxe, el copilot estava conscient i li feia mal el genoll, fins i tot que havien estat fent broma. Al cap d’uns dies, l’acompanyant va anar al metge perquè tenia mal de cap i més tard va traspassar per impacte cerebral. La doctora encarregada d’elaborar l’informe de l’autòpsia va atribuir la causa de la mort “arran de l’accident”. La defunció es va produir per un ictus isquèmic –una alteració de l’arribada de sang a una àrea del cervell a causa de l’obstrucció d’una artèria– que va originar una hemorràgia que li va fer perdre totes les funcions, tal com va descriure la doctora.

El camioner, citat com a testimoni, va afirmar que no recordava si l’altre vehicle anava a una velocitat molt elevada. “Va passar tot molt ràpid”, va respondre a la pregunta de la fiscal. Tampoc es recordava de si el copilot tenia mal de cap moments després que es produís el succés. El camioner va patir una lesió al colze, per la qual va haver d’anar amb cabestrell uns dies. Tot i això, mai va voler reclamar res i durant el procés va mantenir la mateixa postura.

La fiscal va argumentar la pena al·legant que el vehicle anava entre 50 i 60 km per hora, una velocitat per sobre de la permesa en aquella carretera, que era de 40 i amb revolts. A més, va relatar que “conduïa a una velocitat inadequada” perquè la carretera estava molla i “sense fer cas a les senyalitzacions”. Un conjunt de característiques que va “qualificar d’imprudència greu”, va justificar la fiscal. Alhora, va requerir en el tribunal que se li retiri el carnet de conduir durant tres anys. També demana una indemnització econòmica de 9.000 euros a la CASS per les despeses i indemnitzar la mare, així com les tres germanes i l’hereu del difunt per un import de 100.000 euros. La defensa va acceptar els fets, però va adduir la rebaixa de la pena perquè a l’implicat no li consten antecedents i “s’ha de tenir en compte que han passat nou anys”.