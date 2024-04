Escollits els representants de la comissió de l’estatut de l’artista

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els dos artistes independents que formaran part de la comissió andorrana de seguiment de l’estatut de l’artista seran el poeta Juli Fernández i la ballarina i coreògrafa Emma Riba. Així es va decidir dimecres en la reunió que s’havia convocat per tal d’escollir aquests representants d’entre les diferents candidatures que les entitats podien fer arribar. En total hi havia set candidats, que representaven diferents sectors culturals com les lletres, les arts escèniques, la dansa i el cinema.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va explicar dilluns que des del ministeri es va fer arribar una carta a les entitats culturals perquè proposessin els noms dels seus representants en aquesta comissió. Un cop es posi en marxa aquest, es començaran a valorar les demandes que es puguin rebre d’artistes que vulguin estar registrats. La funció de l’organisme, entre d’altres, serà vetllar pel sector artístic.