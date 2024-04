Debat al Consell sobre el multilateralisme i els joves

La delegació del Consell General a l’OSCE-PA, formada per Meritxell López, Pol Bartolomé, Noemí Amador i Carles Naudi d’Areny-Plandolit organitzaran un debat que se centrarà en el multilateralisme i els joves, que s'emmarca dins dels actes de la commemoració del Dia Internacional del Multilateralisme i la Diplomàcia per la Pau.

L’objectiu és poder debatre i analitzar, des del punt de vista dels joves, els reptes i problemàtiques actuals en l’àmbit global, com per exemple, fer front a problemàtiques globals com el canvi climàtic, la irrupció de la intel·ligència artificial o l’increment de les tensions bèl·liques. Al llarg del debat també s’estudiarà com el multilateralisme i la cooperació entre països pot ajudar a resoldre aquestes qüestions i quin pot ser el rol dels microestats com el Principat d’Andorra en els afers internacionals.

La sessió comptarà amb la ponència de l’exconseller general i impulsor de la Xarxa de Joves Parlamentaris de l’OSCE-PA, Roger Padreny, la diplomàtica del Ministeri d’Afers Exteriors, Laura Mora, i un membre del secretariat de l’OSCE-PA.

Del debat amb una durada prevista d’una hora i mitja, en resultaran entre cinc i deu propostes que es traslladaran a la sessió anual de l’OSCE-PA que tindrà lloc el mes de juny a Bucarest (Romania) i durant la qual s’elaborarà un projecte de resolució amb propostes de tots els països participants que s'elevarà al ple de la sessió anual de l’OSCE-PA per a la seva aprovació.