Censura al Govern pel cas dels treballadors peruans

El raonador del ciutadà considera que el Govern no “ha anat prou al moll de l’os” respecte als abusos que han patit els treballadors peruans que van venir sota la promesa d’una feina en la qual finalment no se’ls va contractar. Xavier Cañada va reivindicar ahir que “s’ha parlat molt de drets laborals”, però no s’ha aprofundit prou en “el que fa trontollar tota aquesta estructura entre el país d’origen, el de trànsit i el de rebuda, en aquest cas Andorra”. Una afirmació que va puntualitzar que la fa com a ciutadà, ja que oficialment desconeix “què ha fet el Govern al respecte”.

El raonador va considerar que l’afer “vulnera els drets humans”, perquè “no estem parlant de sancions administratives ni de dret laboral”, sinó que es tracta de “transgressió del Codi Penal i de normes internacionals que Andorra ha subscrit”. Cañada no es va “atrevir” a dir que es tracti d’un cas de “tràfic d’éssers humans”, però va remarcar que aquesta pràctica té una característica molt clara i és que “les víctimes no saben que són víctimes”. El que el fa sospitar és que són persones “amb un perfil molt determinat” a les quals van fer venir al país “amb unes promeses que no es van complir” i que tenen “por a l’hora d’anar a les autoritats”.

Xavier Cañada, Raonador del ciutadà



És per això que el raonador va decidir que traslladarà el cas a les mans de la Fiscalia perquè “ha de ser la justícia qui decideixi”. A més, un altre motiu per dur l’assumpte al ministeri públic és que “no deixarem que vagin passant els dies”, perquè més enllà dels temes laborals “hi ha altres qüestions molt més profundes i molt més importants, estem parlant de drets humans”.

Conxita Marsol, Ministra de Treball

Cañada va explicar que després de la reunió de dimecres amb el president de l’Associació de Peruans d’Andorra, Lorenzo Castillo, s’ha obert un expedient d’ofici per “acumular i analitzar tota la informació que tenim”, tant documental com de testimonis que han anat recollint amb la finalitat que la puguin presentar “al ministeri fiscal”. A més, va subratllar que anteriorment ja s’havien dut a terme accions com ara “reunions amb alguns afectats” que “tenen por no sols per ells, sinó que també per les seves famílies, que són al país d’origen”.

Lorenzo Castillo, President Associació de Peruans



Una por que va confirmar Lorenzo Castillo, que ha comprovat com els treballadors que van acudir a l’entitat a denunciar el que estaven patint –van arribar a Andorra per una feina que no els han donat– temen ara per les represàlies. És per això que va insistir que les actuacions per part de les autoritats han de ser d’ofici, no esperar denúncies que potser no arriben mai. I Castillo, que divendres també va tractar la problemàtica amb el secretari d’Estat d’Economia, Habitatge i Treball, Jordi Puy, va reivindicar que el mig centenar de treballadors afectats són víctimes d’un delicte. “No és de l’àmbit administratiu, és penal”, va afirmar, “és tràfic de persones i el delicte s’està cometent en sòl andorrà”, va insistir.

Però la ministra titular de Treball, Conxita Marsol, va repetir la rellevància de les denúncies. “El problema és que no tenim denúncies, volem que tots aquells treballadors peruans que han patit aquests abusos denunciïn i poder així eliminar les males praxis”, va afirmar. No obstant això, va assegurar que s’estan fent inspeccions i que hi ha causes penals obertes, perquè va tornar a admetre que les empreses implicades són ja conegudes de l’administració: “Són sempre les dues o tres empreses reincidents, la gran majoria d’empreses ho estan fent bé”. De fet, l’entitat que aplega els residents peruans apunta l’empresa Prosoma com la responsable de la situació que viuen el mig centenar de compatriotes. I una cerca al BOPA constata actuacions d’Inspecció de Treball que afecten la societat, avisos publicats en no haver-se localitzat l’administrador. De la companyia consta un telèfon mòbil al qual contesta un treballador que assegura que no té cap càrrec de responsabilitat i que evita pronunciar-se sobre els fets.

Gerard Cadena, President de la CEA

El president de la Confederació Empresarial, Gerard Cadena, va advocar perquè “si les faltes són molt reiteratives es podria intervenir amb alguna inhabilitació de l’activitat”.