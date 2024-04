CC no vol portar la llei de l’habitatge al Constitucional

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La consellera Carine Montaner esperava comptar amb “els dos consellers de Ciutadans Compromesos” i el conseller no adscrit Víctor Pintos per portar al Tribunal Constitucional la reforma de l’habitatge que va anunciar el Govern ara fa unes setmanes. Tanmateix, el màxim responsable de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va afirmar en declaracions a aquest mitjà de comunicació que si la líder d’Andorra Endavant estava esperant el seu suport, “que no hi compti”. Segons va explicar Naudi, el seu grup parlamentari treballa sobre les bases del “respecte absolut a la propietat privada, a l’economia de mercat i a trobar una solució a l’habitatge”. No obstant això, el president de CC i membre de la majoria va comentar que des del seu grup tenen una “confiança absoluta” en la seva coalició amb Demòcrates i va voler recordar que “hem d’esperar a la redacció del text, encara queda molt camí per recórrer”.

En resposta al Partit Socialdemòcrata, que va anunciar que no tenen la intenció de donar suport a Montaner per portar la demanda al TC, la líder d’Andorra Endavant va apuntar durant ahir al matí que “no ens estranya el seu posicionament a favor de l’intervencionisme”.

Montaner va insistir i va voler deixar clar que “nosaltres, si no hi ha un canvi de rumb del Govern, la idea és portar-lo al Tribunal Constitucional”.