Arrestat un conductor per marcar 0,98 en un control d'alcoholèmia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia ha co,municat que ahir van detenir un resident de 53 anys que va donar positiu al control d’alcoholimetria amb una taxa de 0,98 g/l.s en una parada rutinària, on un resident 53 anys va donar positiu al control d’alcoholimetria amb una taxa de 0,98 g/l.s. Posteriorment i ja durant el matí, a les 08:45 hores i posteriorment a les 11:30 hores, es va detenir un home i una dona de 28 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat el tràfic jurídic, després de lliurar al Servei d'Immigració un document fals per tal d'obtenir una autorització de residència i treball.