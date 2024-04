Afectacions a l'RN-20 demà al matí per una protesta de motos

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament de Mobilitat ha informat d'afectacions demà al matí a l'RN-20 en el tram comprès entre l'Hospitalet i Ax-les-Thermes per una protesta francesa. La concentració reunirà un bon grup de motocicletes que faran aturades a les rotondes, tot i que sense afectar directament la circulació, segons les autoritats veïnes, que també han confirmat que la marxa anirà a uns 60-70 quilòmetres per hora per mitigar els "riscos" en el trànsit. La marxa està convocada per a iniciar a les 9.30 hores i finalitzarà a les 15.30 hores, segons Mobilitat.