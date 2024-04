La jornada ciclista 'Aprèn a rodar' s'amplia a tot el país

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La segona edició de la jornada ‘Aprèn a rodar’ sumarà la implicació i participació dels set comuns amb l'objectiu d'apropar l'activitat als infants de diferents parròquies. Així ho han explicat aquest matí el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González.

Forné ha destacat que la voluntat és doble: “motivar els més petits a utilitzar aquest tipus de vehicles perquè el puguin fer servir de forma autònoma, així com promoure l’ús de la bicicleta amb seguretat i convivència i, alhora, sensibilitzar a la població respecte a la bicicleta i als seus beneficis”. Per la seva part, González s’ha mostrat molt “content per la consolidació d'aquest projecte de país, nacional, en el qual els comuns hem de pedalar al màxim per impulsar als més petits a una mobilitat sostenible”.

La jornada, que està adreçada a infants de fins a 11 anys, es celebrarà en diferents dates a la vall d'orient (Encamp i Canillo), a la vall central (Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany) i a la vall del nord (Ordino i la Massana).

El primer ‘Aprèn a rodar’ serà el 4 de maig a Encamp, a la plaça del Arínsols des d’on a les 11h del matí sortirà la passejada popular en bicicleta. Agafarà el relleu Andorra la Vella l’1 de juny amb activitats a la plaça del Poble i el 9 de juny es farà la pedalada popular. Aquestes dates permetran commemorar també el Dia Mundial de la Bicicleta, que se celebra cada any el 3 de juny. Finalment, l’últim ‘Aprèn a rodar’ es celebrarà a la Massana el 22 de setembre amb els circuits d’aprenentatge i passejada urbana en bicicleta.