Torres referma l’aposta de diversificar l’oferta turística

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va participar en una taula rodona d’alt nivell sobre turisme en el marc de la Setmana de la sostenibilitat que l’ONU organitza a Nova York perquè la comunitat internacional pugui compartir experiències i bones pràctiques sobre desenvolupament sostenible. Sota el títol Turisme resilient: foment del turisme de resiliència per facilitar i garantir la sostenibilitat global, Torres va compartir la taula rodona amb el ministre de Turisme de Jamaica, Edmund Barlett, i amb el ministre de Turisme i Economia Creativa d’Indonèsia, Sandiaga Salahuddin Uno. L’acte va estar moderat per Aradhana Khowala, experta i una de les líders més influents en el sector de l’hostaleria de luxe, així com CEO de la consultoria estratègica Aptamind Partners. Torres va destacar la importància de la diversificació de l’oferta turística com a pilar de la resiliència del sector.