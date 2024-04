El sindicat preveu una manifestació de l’1 de maig “multitudinària”

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La manifestació de l’1 de maig amb motiu del Dia del treballador serà “multitudinària”, segons va assegurar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach. En aquesta ocasió, es preveu que “hi hagi més gent que a la manifestació de l’habitatge”, ja que es tracten altres temes “com la precarietat laboral, els salaris i les pensions” tots ells, segons detalla, “problemes socials causats per Demòcrates per Andorra”.

El secretari general de l’USdA va destacar que s’han convocat “quasi totes les associacions del país” perquè els facin costat, ja que “estem arribant a una situació límit” per això el que volen és que hi assisteixi “com més gent, millor”.

La protesta, que porta com a lema “treballem per viure i no per sobreviure”, encara no té un recorregut clar, perquè, segons explica Ubach, “el Govern ens dirà alguna cosa de cara a la setmana vinent”.

En tot cas, el que està previst és que la concentració surti a les 19 hores de la Plaça Coprínceps, segueixi per la rotonda de la Dama de Gel, baixi en direcció al Novotel i acabi a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on es llegiran els pregons. Ubach, de moment, “manté l’esperança” perquè no tirin enrere l’itinerari, ja que considera que a diferència de la manifestació per l’habitatge, aquesta “no cau en un pont i no hi haurà tanta gent de fora”.

Pel que fa a les activitats prèvies a la concentració, a les 15.30 hores està previst dur a terme accions participatives, com ara una taula rodona per parlar de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) o un dinar popular.

La Coordinadora per un Habitatge Digne, Stop Violències i el Sindicat d’Ensenyament Públic van publicar ahir als seus comptes d’Instagram el cartell de la manifestació deixant clar que “recuperem l’1 de maig” –perquè l’any passat no es va fer res a causa de la poca afluència–.

També s’hi destaca que volen “plantar cara” per reclamar “el que ens pertoca”.