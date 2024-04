La reforma del sistema de pensions és inajornable

La reforma del model de les pensions de jubilació no està en cap cas aparcada, encara és una de les prioritats d’aquesta legislatura. Aquesta és la resposta del Govern i, sobretot, del grup de la majoria per aclarir que, malgrat que la crisi de l’habitatge i l’acord d’associació capitalitzen el debat polític, el compromís amb les pensions segueix en peu malgrat els fronts oberts.

Precisament ahir es va tornar a reunir la Comissió Legislativa de Seguiment i Sostenibilitat de les pensions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, sota la presidència de la consellera demòcrata Maria Martisella. La represa, segons fonts de la comissió, és la demostració que hi ha la voluntat ferma d’enllestir la reforma aquesta legislatura per assolir un model sostenible que no posi en perill les pensions de les futures generacions.

Tot i que es tracta d’un tema que estan treballant els grups parlamentaris en aquesta comissió especial, el Govern no hi és aliè. El cap de l’executiu, Xavier Espot, va voler deixar clar que “la demora a l’hora de garantir la sostenibilitat del sistema de pensions no es pot imputar al fet que ara tinguem una conjuntura de creixement econòmic i un increment de les cotitzacions”. El líder taronja es referia al fet que els comptes actuals del fons de jubilació són ara més positius que fa uns mesos gràcies a la rendibilitat més gran.

Per Espot, però, aquesta evolució positiva no es pot traduir en una relaxació: “El problema és molt més greu i molt més de fons, i no es resoldrà per un cicle econòmic favorable”. Per això està convençut que aquest encara és un dels grans reptes, perquè l’economia és cíclica i en un futur pròxim es pot capgirar i retornar a una situació negativa.

Espot va insistir que el fet que la reforma estigui en mans del Consell General és una “garantia que realment es vol afrontar aquest repte i es vol anar fins al final. No em consta que cap d’aquests reptes que estem atenent actualment –habitatge i Europa– hagin de desviar la vista d’aquest altre repte, que també és molt important per al futur d’Andorra”.

El fons de reserva de jubilació va tancar el mes de març amb un augment de 35 milions d’euros respecte als diners que hi havia a la guardiola de les pensions a final de febrer, que eren 1.690 milions. Segons les dades publicades pel fons de reserva de jubilació, a 31 de març hi havia 1.725,09 milions. És una xifra rècord que supera en més de 55 milions d’euros els diners que hi havia al fons a final d’any, que eren 1.669 milions d’euros.

La comissió va tractar ahir sobre l’increment de les cotitzacions, va analitzar unes dades per fer una projecció de l’evolució en el futur i “és la prova que es continua treballant amb l’objectiu de tancar aquest tema en aquesta legislatura”, van afirmar les fonts.

Espot es va referir a la condonació del deute als prestadors de pensions d’invalidesa del Grup 1 per part de la CASS, i va considerar que “aquesta responsabilitat difícilment es pot atribuir a una persona, sinó més aviat a deficiències o incapacitats del mateix sistema i dels recursos que té”.