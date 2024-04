El Raonador portarà el cas dels treballadors peruans a la fiscalia

detail.info.publicated Neus Tomàs / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, traslladarà a la fiscalia l’afer dels treballadors peruans, ja que considera que hi pot haver una vulneració dels drets humans. El cas dels abusos comesos als treballadors peruans que van venir a Andorra amb la promesa d’una feina que no va arribar, és segons el raonador del ciutadà un tema “molt important”, ja que destaca no estem parlant de “sancions administratives” sinó que es tracta de “transgressió del Codi Penal i de normes internacionals que Andorra ha subscrit”. És per això que “s’ha obert un expedient d’ofici” per “acumular i analitzar tota la informació que tenim per presentar-la al ministeri fiscal”. A més, Cañada ha subratllat que anteriorment ja s’havien dut a terme accions com ara “reunions amb alguns afectats” que “tenen por no sols per ells sinó que també per les seves famílies que estan al país d’origen”.

El Raonador no s'ha “atrevit” a dir que el cas es tracti de “tràfic d’éssers humans” és per això que vol “que la justícia sigui qui ho decideixi” però sí que ha dit que l'habitual és que en aquests casos es tracti de “les víctimes no saben que són víctimes”.

Cañada ha posat sobre la taula que l’Executiu no “ha anat al moll de l’os que fa trontollar tota aquesta estructura l’estructura entre el país d’origen, el país de trànsit i el país de rebuda que és Andorra”, ja que només s’ha parlat “de drets laborals”. Ha volgut deixar clar que aquesta afirmació la fa com a ciutadà, ja que “a nivell oficial desconec que ha fet el Govern al respecte”.

D’altra banda, el Raonador, durant l’acte de presentació de les accions que durà a terme durant el seu mandat ha explicat que una novetat és que totes les consultes que estiguin relacionades amb matèria d’habitatge “seran derivades als òrgans competents com ara l’Institut Nacional de l’Habitatge, el departament d’habitatge de Govern o el departament de comerç”. Aquesta decisió arriba després que Cañada parles amb l'encara director de l'Institut Nacional de l’Habitatge, Josep Maria Pla i “li sembles adient”.

Una altra novetat significativa que s'incorpora a la institució és que a partir de l’1 de maig “ens desplaçarem un cop al mes a les parròquies per atendre allà els ciutadans en espais que els comuns ens han cedit” amb la finalitat d’apropar la figura del raonador a la població i així fer més accessible les trobades per “als que no es poden desplaçar fins a la nostra oficina, la Casa Bauró”.