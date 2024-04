El PS culpa Turisme del desgavell de la taxa

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El PS va posar ahir sobre la taula que el descontrol amb l’actual taxa turística és per una mala previsió del Govern, ja que dins dels càlculs efectuats, en què es preveia recaptar 12 milions d’euros “comptaven com a possibles pagadors de la taxa gent que va a casa d’un amic o veí”. A més, el president del partit, Pere Baró va destacar que “no es pot culpabilitzar només el sector” perquè “la gran majoria que no ho fa correctament no és perquè vulguin defraudar l’estat, sinó que no ho saben fer” tot i que va afegir que “segur que n’hi ha que ho fan intencionadament, però són mínims”.

El president del partit va manifestar que l’executiu “mai assumirà els seus errors”, però va ressaltar que perquè la situació millori el primer que s’ha de fer és tenir les dades correctes i, en segon lloc, mirar quin és el punt en el qual s’ha fallat per “millorar el que no funciona”. També va recalcar que “la taxa turística pot funcionar, però s’ha de fer bé” i, va agregar que després “de dos anys, el Govern ha entès que una vinyeta pot ser una solució tot i que abans de fer res s’ha d’arreglar la taxa turística per fer funcionar després una possible vinyeta”.

La taxa turística és finalista, és a dir serveix per reinvertir els diners generats, és per això, que Baró va assenyalar que l’actual llei preveu un fons en el qual s’ingressen els diners recaptats, però no sap “qui ho gestiona i qui ho regula”. Per aquest motiu, el partit va entrar ahir una pregunta escrita al Consell General per demanar al ministre de Turisme i Comerç en quins projectes es van invertir diners de la taxa turística durant el darrer any i quants d’ells van ser en l’àmbit mediambiental.

El socialdemòcrata va comentar que tot i estar d’acord amb el fet que la taxa sigui finalista, ell destinaria els ingressos a educar els professionals del sector perquè “si Andorra vol un turisme de luxe, s’ha d’invertir”.